Горняк22: За прошедшую неделю в Рубцовске было зарегистрировано 24 ДТП

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10 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За прошедшую неделю в г. Рубцовске было зарегистрировано 24 ДТП, в одном из них пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в ГИБДД.

Так, 06.03.2021г. около 13:30 на А/Д К-03, 92 км в Рубцовском районе, водитель, 14.06.1984 г.р., управлял автомобилем «ХОНДА ЦР-В», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при совершении маневра поворота допустил занос автомобиля, в результате чего автомобиль «ХОНДА ЦР-В» столкнулась с автомобилем «КАМАЗ-65116-62», прицеп «ВОРК» под управлением 1961 г.р., который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали: водители автомобиля «ХОНДА ЦР-В» и «КАМАЗ-65116-62», а также три пассажира «ХОНДА ЦР-В» (один из которых несовершеннолетний, 2013 г.р.) госпитализированы в КГБУЗ ГБ-1 г.Рубцовска.

В настоящее время по фактам ДТП ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также в период с 05.03.2021 по 08.03.2021 сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» было проведено профилактическое мероприятие «Трезвая дорога». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, водителями управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В период проведения мероприятия было выявлено 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы публиковали информацию ГИБДД о правилах поведения в гололед.

Фото: golk.by

Автор: vizitka01

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