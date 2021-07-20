Горняк22: За прошедшую неделю в Алтайском крае пострадали от присасывания клещей 220 человек » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В настоящее время отмечается спад активности клещей.

За прошедшую неделю в Алтайском крае пострадали от присасывания клещей 220 человек. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8 527 человек, из них 2 400 детей до 14 лет.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов.

Фото: attuale.ru

Автор: vizitka01

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