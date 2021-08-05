Горняк22: За прошедшую неделю в Алтайском крае пострадали от присасывания клещей 154 человека » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8 828 человек, из них 2 509 детей до 14 лет.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет и 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. Комиссионно подтверждены 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,5% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время активность клещей низкая, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.

Фото: stopklopu.com

Автор: vizitka01

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