ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: За прошедшую неделю 413 жителей края пострадали от присасывания клещей » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
9 часов Ago

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как сообщает Роспотребнадзор, с начала сезона активности клещей (5 апреля текущего года) в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 7 583 человек, из них 2 197 детей до 14 лет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года. Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле.

Фото: vishera.online

ИСТОЧНИК

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