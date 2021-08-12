Горняк22: За применение насилия в отношении сотрудника полиции признан виновным житель краевого центра — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю краевого центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)

По данным следствия и суда, в марте 2021 года в органы полиции поступило сообщение о том, что осужденный взял без разрешения денежные средства у своей матери в городе Барнауле. Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном правонарушении полицейский предложил мужчине проследовать в служебный автомобиль. Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия и нанес удар ногой представителю власти, причинив телесные повреждения.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК