Горняк22: За применение насилия в отношении сотрудника полиции признан виновным житель города Рубцовска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)

По данным следствия и суда, ночью в конце августа 2020 года в органы полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений своей гражданской супруге осужденным в городе Рубцовске. Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном правонарушении полицейский предложил мужчине проследовать в служебный автомобиль. Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия нанес один удар кулаком по лицу, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК