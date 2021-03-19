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Алтайский край

Горняк22: За применение насилия в отношении сотрудника полиции признан виновным житель города Рубцовска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

 Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) 

По данным следствия и суда, ночью в конце  августа 2020 года в органы полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений своей гражданской супруге осужденным в городе Рубцовске.  Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном  правонарушении полицейский предложил  мужчине проследовать  в служебный автомобиль. Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия нанес один удар кулаком по лицу, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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