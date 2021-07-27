ГОРНЯК22 27.07.2021
Алтайский край

Горняк22: За добросовестный труд и значительный вклад в борьбу с преступностью в следственном управлении СК России по Алтайскому краю наградили лучших сотрудников — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в этом году не состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Однако самоотверженный труд офицеров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю заслуженно отмечен руководством ведомства, а также органами государственной и муниципальной власти, дружественными правоохранительными органами края.

С соблюдением всех санитарных норм руководитель следственного управления СК России по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Андрей Михайлович Хвостов вручил награды следователям и сотрудникам ведомства.

Офицеры отмечены медалями и знаками отличия, очередными званиями, многим вручены Почетные грамоты и Благодарности Предстедателя Следственного комитета России, Почетные грамоты и Благодарности руководителя следственного управления, Губернатора Алтайского края, Алтайского краевого законодательного собрания, Главы города Барнаула, начальников УФСБ и ГУМВД России по Алтайскому краю. Награды получили 87 сотрудников.

Служба в Следственном комитете России престижна и ответственна, несмотря на ненормированный рабочий день и тяжелейшие нагрузки, которые ложатся на плечи офицеров СК. Все, кто награжден,  не считаясь с личным временем трудятся во благо страны и своего народа, защищая и восстанавливая права граждан. От всей души поздравляем офицеров с заслуженными наградами, желаем здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 27.07.2021

Горняк22: «Не бывает идеальных преступлений — преступник всегда оставляет след» — интервью следователя следственного отдела по Индустриальному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю на радио «Комсомольская правда на Алтае» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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