Горняк22: Яйцо и курица: в Алтайском крае замедлился рост цен на продукты питания » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Комментирует руководитель барнаульского отделения Банка России Андрей Антипов:

«В июне годовая инфляция на продовольствие в Алтайском крае стала замедляться. В мае она составляла 8,9%, а по итогам первого летнего месяца снизилась до 8,6%.

Сильнее всего инфляцию на продовольственные товары замедлили яблоки, куриное мясо и яйца. Региональные птицефабрики расширили предложение своей продукции на рынке. Компании реализуют инвестиционные проекты, в том числе строят современные птичники и расширяют производство комбикормов на территории края. Выпуск мяса птицы и яиц увеличился, что замедлило рост цен на них в годовом выражении. Жители края могли заметить, что по сравнению с маем стоимость десятка яиц, например, снизилась на 23%. Местные птицефабрики не только покрывают потребности Алтайского края, но и поставляют продукцию в сибирские регионы, а также экспортируют ее в Казахстан и Монголию.

Вклад в замедление продуктовой инфляции в регионе внесли и цены на фрукты. К примеру, яблоки подешевели за год на 18%. В прошлом году в отличие от нынешнего на фоне плохого урожая запасы отечественных плодов быстро сокращались. Кроме того, из-за случившегося ослабления рубля повышалась стоимость импортной продукции. Все это привело к тому, что яблоки в магазинах летом прошлого года дорожали.

В июне уменьшились и годовые темпы прироста цен на муку. Это случилось благодаря государственной поддержке «мукомолов».

В целом годовая инфляция в июне составила в Алтайском крае 7,7%. Прирост цен на непродовольственные товары ускорился до 9,8%, а инфляция услуг выросла до 2,9%.

Ранее мы сообщали, что бензин и дизельное топливо подорожали в Алтайском крае в июне.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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