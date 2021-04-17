Горняк22: Вышел в свет литературный сборник о Рубцовском драматическом театре

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16 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В сборнике с названием «Многоточие…» собраны статьи, рецензии, интервью и множество других материалов о деятельности Рубцовского драматического театра в начале XXI века. Автор — Андрей Алешкевич, заведующий литературно-драматургической частью РДТ. Проект осуществлен при поддержке Союза театральных деятелей России, — сообщает Министерство культуры Алтайского края.

На 160 страницах сборника уместились 10 глав, среди которых — глава «Эксклюзив», из которой читатель сможет узнать об уникальных творческих проектах театра.

В литературном сборнике много иллюстраций и специальных интерактивных ссылок (QR-коды) на большое количество дополнительного материала — видео, фото, текстовая информация.

Фото: culture22.ru

Автор: vizitka01

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