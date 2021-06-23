ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Вячеслав

Горняк22
6 часов Ago

ГОРНЯК22 23.06.2021ГОРНЯК22 23.06.2021 ГОРНЯК22 23.06.2021

Вячеслав Поткин — участник и победитель краевых и зональных соревнований по лёгкой атлетике и полиатлону. Один из лучших спринтеров района. 

После окончания школы поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. В данный момент служит в 12-м отдельном отряде специального назначения»Урал».

Вячеслав в числе 60 военнослужащих на базе отдельного отряда специального назначения «Оберег» Уральского округа Росгвардии принял участие в сдаче квалификационного экзамена на право ношения крапового берета. На испытаниях присутствовал командующий Уральским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов. Участникам предстояло сдать нормативы по физической, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и связи, а также выдержать изматывающий 10-километровый марш-бросок в условиях, максимально приближенных к боевым.

Старший лейтенант 2 ГСпН отряда Спецназа «Урал» В. Поткин успешно справился со всеми испытаниями на право ношения крапового берета. Поздравляем нашего земляка с заслуженной победой!

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ГОРНЯК22 23.06.2021

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