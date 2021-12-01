ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Ввоз 150 коробок контрафактных конфет пресекла мобильная группа Алтайской таможни » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
13 часов Ago

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30 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю предотвратили незаконный ввоз из Казахстана более 870 кг конфет.

Грузовой автомобиль, перевозивший контрафактные кондитерские изделия в г. Барнаул, правоохранители остановили на алтайском участке российско-казахстанской границы, вблизи села Кулунда.

В ходе досмотра сотрудники мобильной группы таможни обнаружили конфеты, маркированные зарегистрированными товарными знаками «Ласточка», «Маска», «Василёк», «Любимые», «Буревестник», «Рачки», «Дубок» общим весом почти 875 кг производства Республики Казахстан.

Документы, подтверждающие оригинальность продукции, перевозчик не предоставил.

Алтайская таможня запросила информацию у представителей правообладателей о наличии разрешений на использование товарных знаков. Согласно поступившим данным, продукция является контрафактной, а общая сумма причиненного правообладателям ущерба составляет более 530 тыс рублей.

Отметим, что в конце октября текущего года Алтайская таможня уже сообщала о пресечении ввоза контрафактных кондитерских изделий из Казахстана в количестве 680 кг.

Фото: пресс-служба таможни

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