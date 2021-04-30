ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: ВТБ в этом году на 25% увеличит розничный кредитный портфель

Горняк22
8 часов Ago

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29 апреля 2021 г. — VRUBCOVSKE.RU. В планах ВТБ на 2021 год важнейшее место отводится увеличению кредитного портфеля до 4,6 трлн рублей. Об этом сообщили представители банка.

«По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов, до 4,6 трлн рублей, и в пределах 15% — портфель привлечённых средств физлиц, до 7,8 трлн», — сказано в пресс-релизе банка. Это означает, что ВТБ будет опережать рост рынка.

Увеличится и чистая прибыль розничного бизнеса организации. Она вырастет на 25%, и составит 96 млрд рублей.

Рынок кредитования РФ за 2021 год увеличится на 11,5%. ВТБ же стремится опередить своих конкурентов (полный список банков вы можете найти, перейдя по ссылке https://meta.ru/banki) за счёт выдачи ипотечных кредитов и потребительских кредитов наличными.

В руководстве банка заявляют, что компания стремится стать № 1 для россиян и у неё есть резервы для того, чтобы около 30 млн человек (это почти 50% экономически активных граждан РФ) стали клиентами ВТБ и решали свои финансовые вопросы с помощью услуг организации.

Фото взято с сайта холдинги.рф

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