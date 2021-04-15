Горняк22: Вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 1 марта 2021 года вступили в действие новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. В настоящее время пройти технический осмотр возможно только на пунктах технического осмотра имеющих соответствующую аккредитацию.

Технический осмотр транспортных средств, проводится с использованием фотофиксации. Прохождение технического осмотра транспортных средств категории «D» М1, М2 осуществляется в присутствии сотрудников ГИБДД по предварительной записи согласно установленного графика.

Записаться на прохождение технического осмотра транспортных средств на территории Рубцовска категории «D» возможно через сайт или телефону:

— ИП Овчинников К. В., г. Рубцовск, ул. Октябрьская, дом 6, сайт https://teheх.info, номер телефона (838557) 2-35-74;

— ИП Арутюнян Г. В., г. Рубцовск, ул. Путевая, дом 45, сайт arutynan-auto.com, номер телефона 8-958-847-82-93.

Фото: uposter.ru

Автор: vizitka01

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