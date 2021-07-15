Горняк22: Вступил в силу приказ ФСБ России, определяющий порядок получения пропусков и разрешений в пограничную зону » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю информирует жителей и гостей нашего региона о том, что 5 июля 2021 года вступил в силу приказ ФСБ России от 3 марта 2021 г. номер 89, который определяет новый Административный регламент по выдаче:

— пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону;

— разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим.

Данный нормативный акт отменяет ранее действующий Административный регламент, утвержденный приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. номер 455.

К кругу заявителей теперь относятся:

— граждане Российской Федерации, иностранные граждане (подданные иностранных государств), лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста;

— российские и иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели, их представители;

— один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей гражданина, не достигшего 18-летнего возраста, или гражданина, признанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособным (ограниченно дееспособным), обратившийся с заявлением о предоставлении государственной услуги в отношении этого гражданина, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Также изменились формы для подачи заявлений на получение разрешений и пропусков (согласно приложений к новому Административному регламенту).

Срок, на который выдаются пропуск и разрешение не изменился. Однако, если срок действия документа, удостоверяющего личность гражданина истекает ранее даты окончания срока, указанного заявителем в заявлении (ходатайстве) о предоставлении государственной услуги, индивидуальный или коллективный пропуск и разрешение выдаются со сроком действия документа, удостоверяющего личность гражданина.

График работы (время приема граждан) остался без изменений.

Полный текст документа находится в открытом доступе.

Кроме того, напомнили в пограничном ФСБ, что в соответствии с приказом ФСБ России от 16 июня 2006 г. номер 279 «О пределах пограничной зоны на территории Алтайского края» пограничная зона на территории Алтайского края установлена в пределах муниципальных образований Бурлинского, Табунского, Кулундинского, Ключевского, Михайловского, Угловского, Рубцовского, Локтевского, Третьяковского, Змеиногорского, Чарышского районов и г. Славгорода.

Фото: suojarvi-gp.ucoz.ru

Автор: vizitka01

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