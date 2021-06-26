Горняк22: Всероссийский крестный ход отправится из Барнаула в село Коробейниково 27-го июня » Городской портал — вРубцовске.ру

|

25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Заринский Серапион, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим освятили походный храм на колесах, который впервые примет участие во Всероссийском крестном ходе в Коробейниково, к главной святыне Алтая — чудотворному образу Пресвятой Богородицы «Коробейниковская-Казанская», — сообщили в Алтайской митрополии.

23-й Всероссийский крестный ход начнется 27 июня и после ранней Литургии отправится от Покровского кафедрального собора в с. Коробейниково.

Паломники будут идти 7 дней, протяженность маршрута — 200 км.

Маршрут крестного хода пройдет по частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам по следующему маршруту: Барнаул – с.Новороманово – с.Калманка – с.Красноярка – с.Белово – с. Усть-Пристань – озеро недалеко от Елбанки – с.Коробейниково.

Ежедневно по маршруту крестного хода будут совершаться Божественные литургии, читаться акафисты Божией Матери, служиться молебны.

«Главное в крестном ходу – это молитвенный подвиг ради спасения души. У каждого крестоходца свои проблемы, скорби, просьбы, надежды, упования. Не имеющий здоровья – просит себе здоровья. Не имеющий семейного очага – просит себе супруга или супругу. Сознающий свою греховность – просит оставления грехов. И по вере каждому дается. Божия Матерь никого не отвергает, всем помогает, кто с любовью к Ее стопам припадает. И еще одна у крестного хода сверхважная цель – непрестанная соборная молитва о России», — отметили в митрополии.

Помимо прочего сообщается, что, в этом году, как и в прошлом, маршрут крестного хода пройдет не по федеральной трассе А322, а по частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам. В населенные пункты крестный ход заходить не будет. Трапезу нужно брать с собой, будет подаваться по утрам и вечерам только кипяток. Грузового транспорта для перевозки вещей также не будет, поэтому участники крестного хода должны будут организовываться в группы и нанимать транспорт для этих целей, либо использовать личный автотранспорт.

Фото: altai-eparhia.ru

Автор: vizitka77

ИСТОЧНИК