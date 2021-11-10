ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Всероссийская

Горняк22
47 минут Ago

С 1 по 19 ноября 2021 года на образовательной платформе Учи.ру проходит всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. Принять участие в олимпиаде могут ученики 1-9 классов из всех российских регионов.

Мероприятие проводится в рамках информационной кампании национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами мероприятия выступают автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором.

Олимпиада призвана повысить осведомленность и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Организаторы уверены, что такой формат работы будет способствовать формированию у школьников знаний о правилах поведения на дорогах и вовлечению их в работу по пропаганде безопасности дорожного движения.

Онлайн-олимпиада представляет собой серию интерактивных обучающих и тестовых заданий, выполненных в понятном и интересном для школьников формате. Интерактивные задания проверяют, насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают правила дорожного движения и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, за рулем велосипеда и самоката. Обучающие задания перед олимпиадой и пояснения к ним в случае ошибок помогают лучше запомнить правила дорожного движения.

Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе Учи.ру. У каждого участника есть возможность один раз пройти обучающие задачи. На решение олимпиадных заданий дается час. Количество набранных баллов будет известно сразу после завершения олимпиады.

Пройти тестовые задания можно в любой удобный день в период с 1 по 19 ноября включительно. Итоги будут подведены 20 ноября. Каждый ученик, принявший участие в олимпиаде, получит награду в зависимости от результата – диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат.

Госавтоинспекция приглашает всех учеников 1 – 9 классов и их педагогов принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде, проверить свои знания правил дорожного движения и тем самым присоединиться к работе по повышению безопасности на дорогах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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