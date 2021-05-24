Горняк22: Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2021 года

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24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ — утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картооснова переписи. Уже началась перепись в ТДР (труднодоступных районах). С апреля по середину мая переписано порядка 140 тыс. человек. Перепись в ТДР завершится в декабре 2021 года.

Павел Смелов рассказал, что в ближайшие дни будет внесен проект постановления Правительства РФ, регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том числе сроки ее проведения — с 1 по 31 октября.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото: пресс-служба ВПР

Автор: vizitka01

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