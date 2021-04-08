Горняк22: Всемирный день здоровья в цифрах Алтайкрайстата

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07 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно 7 апреля, в день основания Всемирной организации здравоохранения, во всем мире проходит Всемирный день здоровья.

Алтайкрайстат накануне праздника подготовил информацию, характеризующую сеть и кадры медицинских организаций Алтайского края, а также оценку населением состояния своего здоровья.

По обобщенным показателям сети медицинских организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности (кроме микропредприятий) в 2019 году на территории Алтайского края работало 9 877 врачей всех специальностей (42,6 на 10 000 человек населения), среднего медицинского персонала — 24 241 человек (104,6 на 10 000 человек населения). В круглосуточных стационарах функционировало 21 271 больничная койка (в расчете на 10 000 населения 91,8).

В целях получения официальной статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, физическую активность, начиная с 2019 года, ежегодно проводится выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Обследование основано на опросе представителей различных групп и слоев населения по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства.

По данным выборочного обследования состояния здоровья населения в 2020 году 36,0% жителей Алтайского края в возрасте 15 лет и старше дали оценку своему здоровью, как хорошее, 46,5% — удовлетворительное.

Основные пять условий, определяющих приверженность к здоровому образу жизни:

· отказ от курения;

· отказ от алкоголя;

· минимум час ходьбы в день со средней скоростью 6 километров в час;

· употребление 400 грамм овощей и фруктов в день;

· соблюдение мер осторожности при употреблении соли.

В соответствии с итогами наблюдения в крае проживает 3,4% мужчин и 9,3% женщин с высокой приверженностью здорового образа жизни (соблюдение пяти основных условий перечисленных выше), более половины женщин (58,5%) и третья часть мужчин (32,7%) — с удовлетворительной приверженностью здорового образа жизни (отсутствие курения, при несоблюдении одного из условий высокой приверженности).

В Алтайском крае 15,2% женщин и 11,8% мужчин занимались физической культурой и спортом самостоятельно дома или на улице, в организованной форме (секциях, фитнес-центрах, группах здоровья) — 9,7% и 8,3% соответственно.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

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