Горняк22: Вред и польза сухофруктов: что нужно знать » Городской портал — вРубцовске.ру

|

02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Действительно ли орехи и сухофрукты так полезны, как о них говорят? Эксперты Роскачества объясняют как правильно употреблять эти продукты, чтобы укрепить здоровье, а не нанести ему вред.

Как и в каких количества рекомендуется есть сухофрукты и орехи

Сухофрукты

Сухофрукты содержат те же питательные вещества, что и их свежие аналоги. Почти все сушеные плоды поддерживают сердечно-сосудистую систему и процесс кроветворения. А пищевые волокна (клетчатка) и биоактивные соединения в их составе положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа.

При этом желательно выбирать сухофрукты традиционной сушки, без сахара. Сухофрукты, пропитанные сахарным сиропом — это уже не полезный продукт, а, скорее, лакомство.

Например, дневная порция кураги для взрослого здорового человека — 5–8 высушенных плодов. Сухофрукты легко переесть и получить переизбыток простых углеводов и газообразования в кишечнике.

Орехи

Почти все орехи являются мощным источником витамина Е — он полезен для профилактики рака, болезней сердца и мышечной системы. Орехи выводят шлаки из организма, стимулируют умственную активность и укрепляют иммунитет.

При этом, орехи — высококалорийный продукт. Здоровым людям рекомендуется потреблять не более 30 г орехов в день, отдельно от других приемов пищи.

Важно. Концентрация сахаров в сухофруктах в несколько раз выше, чем в свежих плодах. Поэтому людям с сахарным диабетом и ожирением следует ограничить их употребление. Кроме того, многие орехи и сухофрукты являются мощным аллергеном.

Фото: blotos.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК