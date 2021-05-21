Горняк22: Впервые алтайские застройщики сами смогут выбрать участок под жилищное строительство

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20 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае 29 земельных участков под жилищное строительство внесены на публичную кадастровую карту для того, чтобы застройщики могли видеть потенциально интересные территории для использования. По словам руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Юрия Калашникова, большая часть земель сосредоточена в краевой столице — 14, остальные в городах Алтайского края: в Белокурихе — 2, в Бийске — 5, в Заринске — 1, в Рубцовске — 7.

В 2020 году по поручению Правительства РФ и центрального аппарата Росреестра Управлением Росреестра по Алтайскому краю и Кадастровой палатой, с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, застройщиков, в нашем регионе проведен анализ эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот для жилищного строительства. Стоит отметить, что такая работа ведется в масштабах страны, она была реализована впервые и в беспрецедентно короткие сроки.

В целях использования накопленной информации Росреестром разработан сервис «Земля для стройки», размещенный на публичной кадастровой карте (https://pkk.rosreestr.ru/) и позволяющий отображать актуальную информацию. Этот ресурс обеспечивает взаимодействие заинтересованных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ при предоставлении таких земельных участков.

Застройщики, заинтересованные в получении земельных участков для жилищного строительства, могут, заполнить специальную форму и подать обращение в автоматическом режиме посредством отправки сообщения на адрес электронной почты Управления имущественных отношений Алтайского края altairegion-im.ru (указан на ПКК). Сведения формируются и направляются в автоматическом режиме. Данная функция реализована в целях оказания консультационной помощи от органов власти субъекта в оформлении прав инвестора на интересующие земельные участки (по принципу «одного окна»).

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал для вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства, на ПКК, необходимо выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство» и выполнить поиск по кадастровому номеру или по условному номеру. Для поиска всех объектов необходимо ввести символ «*» в строку поиска.

Информационная справка. В рамках проекта любой застройщик просто и безбарьерно сможет брать землю под строительство. Выбрав подходящий свободный земельный участок, застройщик может получить о нем сведения, направить заявку, рассчитать потенциальную стоимость.

Фото: www.abc-budowy.com.pl

Автор: vizitka01

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