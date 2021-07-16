Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 4-летнему мальчику в Первомайском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года в одном из сел Первомайского района два мальчика 4-х и 11-ти лет качались на карусели, установленной местным жителем на территории своего домовладения. В процессе раскачки, деревянный столб на котором были закреплены канаты, наклонился и упал на бок, придавив несовершеннолетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК