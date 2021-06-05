Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у 45-летней жительницы Рубцовска

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Предварительно установлено, что на сотовый телефон рубцовчанки позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Позвонивший сообщил, что неизвестные банковские работники пытаются завладеть денежными средствами, хранящимися на ее счете. Чтобы этого не случилось, злоумышленники предложили опередить их и перевести деньги на безопасный счет.

Перепуганная женщина побежала к банкомату, сняла 72 тысячи рублей и внесла их на указанный мошенниками счет. В тот же день ей позвонили с другого номера якобы сотрудники полиции и предупредили, что неизвестные лица на ее имя пытаются оформить кредит, поэтому лучше подать заявку на оформление займа самой и перевести деньги на тот же счет. Потерпевшая оформила на себя кредит на сумму 150 тысяч рублей, сняла деньги в банкомате и осуществила перевод. Таким образом, было похищено 222 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают. Последнее время участилось количество звонков гражданам от потенциальных мошенников, которые могут представляться:

— сотрудниками банков;

— сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, следственного комитета);

— представителями брокерских контор;

— представителями медицинских страховых компаний.

Злоумышленники пользуются различными программами, позволяющими осуществить замену номера, с которого поступает звонок. В связи с этим принимающая сторона действительно видит телефоны, похожие или полностью повторяющие горячие линии банков, дежурных частей, иных официальных органов и организаций, которые зачастую могут начинаться с цифр 8-800 или 8-495…

Помимо того, что на «Вашем счете замечены подозрительные операции» мошенники могут сообщить, что:

— Вы стали обладателем крупного выигрыша;

— Вам положена компенсация за некачественные медицинские препараты;

— Вы можете приумножить свой капитал в кратчайшие сроки, если доверите свои деньги некоему фонду или биржевому брокеру.

При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться лично в банке, позвонить на «горячую линию» или обратиться в полицию.

Фото: ria56.ru

Автор: vizitka01

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