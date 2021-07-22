Горняк22: Вопрос

Максим из Рубцовского района интересуется:

— Здравствуйте, я – студент-очник, получаю пенсию по потере кормильца. В период летних каникул планирую устроиться на работу, мне прекратятся выплаты?

Отвечает начальник управления организации назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Ирина Неверова:

— В случае устройства на работу выплата пенсии по случаю потери кормильца не прекращается при условии продолжения обучения по очной форме. Основанием для прекращения выплат может быть: отчисление учащегося из учебного заведения, перевод с дневной формы обучения на заочную или призыв на военную службу.

Школьники и студенты, получающие федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии по потере кормильца, обязаны проинформировать Пенсионный фонд об устройстве на работу и прохождении оплачиваемой практики. В соответствии с законодательством, право на получение ФСД имеют только неработающие граждане.

В случае трудоустройства получатель обязан безотлагательно уведомить об этом Пенсионный фонд для прекращения социальной доплаты к пенсии. Сообщить о начале трудовой деятельности необходимо в течение пяти рабочих дней. В противном случае полученные в этот период социальные доплаты придётся вернуть – добровольно или через суд. После увольнения нужно вновь обратиться в территориальный орган ПФР для возобновления или установления положенных выплат.

Напомним, что студентам, получающим пенсии по случаю потери кормильца, по достижении 18 лет или после окончания школы выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается. При условии дальнейшего поступления в высшее или среднее специальное учебное заведение по очной форме обучения пенсия по случаю потери кормильца устанавливается вновь и осуществляется до окончания учебы, но не более чем до 23 лет.

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