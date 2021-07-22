Горняк22: Вопрос

Олеся из Первомайского района интересуется:

— Здравствуйте, я мать-одиночка. Если у меня имеется в собственности дом, приобретенный за счет средств материнского капитала и я куплю еще один за собственные средства, при комплексной оценке нуждаемости мне могут отказать в выплате на ребенка с 8 до 16 лет? По остальным критериям мы проходим.

Отвечает начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Яна Позднякова:

— Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв.м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются.

Уважаемая Олеся, если при наличии нескольких домов площадь на каждого члена семьи составит меньше 40 кв. м., в выплате вам не откажут.

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