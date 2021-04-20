Горняк22: Водители,

В период с 19.04.2021 по 28.04.2021 на территории Поспелихинского и Новичихинского районов будет проводиться профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Наказание для правонарушителей предусмотрено ч.3 ст.12.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Начальник ОГИБДД Д.О. Свечников.

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