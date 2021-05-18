Горняк22: Водители

16.05.2021 года на территории обслуживания Поспелихинского и Новичихинского района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» проводилось профилактическое мероприятие «Автобус».

Его цель — осуществление контроля над обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, снижение аварийности на пассажирском транспорте.

Все транспортные средства этой категории проверяются на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования.

Сотрудниками ГИБДД проверено 4 транспортных средства данной категории, выявлено

три административных правонарушения по ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст.12.3, ч. 1 ст. 11.23 КоАПРФ, за которые предусмотрены наказания в виде административного штрафа.

Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции А. Гущин.

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