Горняк22: Водителей

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, на обслуживаемой территории МО МВД России «Поспелихинский» сотрудниками ОГИБДД 12 ноября 2021 года проводились целенаправленные профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В результате целенаправленных профилактических мероприятий было выявлено 12 административных правонарушения, из них выявлено и привлечено 2 водителя, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения. И теперь один водитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ с наложение на него административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, второй водитель транспортного средства будет привлечен по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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