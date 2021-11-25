ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г»  ч.3  ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

По данным следствия, в августе 2021 года водитель общественного транспорта в городе Бийске нашел банковскую карту, утерянную 17-летним подростком. Поняв, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, он несколько дней расплачивался ею в магазинах города. Потратив денежные средства в размере более 4,5 тысяч рублей, обвиняемый выкинул ее, побоявшись, что его личность могут установить сотрудники правоохранительных органов. Своими действиями мужчина причинил значительный ущерб потерпевшему, в связи с тем, что юноша самостоятельно зарабатывал деньги путем подработок.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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