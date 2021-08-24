Горняк22: Вода не страшна тем, кто соблюдает осторожность » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Помните, безопасный отдых на воде — это дисциплинированность и строгое соблюдение правил поведения на воде; умение не только плавать, но и оказать помощь товарищу, попавшему в беду; постоянный присмотр за детьми и подростками; «пьяный в воде — наполовину утопленник» — народная пословица; использование только специальных средств.

Что делать, если на Ваших глазах тонет человек

Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом спасательного средства? Им может быть все, что увеличит плавучесть человека и что Вы в состоянии до него добросить. Спасательный круг можно бросить на 20-25 метров. Ободрив криком потерпевшего, Вы идете на помощь. Приближаясь, старайтесь успокоить и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это удалось, и он может контролировать свои действия, пловец должен держаться за плечи спасателя. Если нет, обращаться с ним надо жестко и бесцеремонно. Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, взяв сзади за волосы, транспортировать к берегу. Если утопающему удалось схватить Вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте — инстинкт самосохранения заставит потерпевшего Вас отпустить. Если человек уже погрузился под воду, не бросайте попыток найти его в глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде около 6 минут.

Первая помощь пострадавшему

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их надо немедленно очистить. Затем положите пострадавшего животом на свое колено, сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей и начните делать искусственное дыхание. Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. Хорошо, если помощь оказывают двое. Тогда один делает искусственное дыхание, другой — массаж сердца. Не останавливайте меры по реанимации до прибытия «скорой помощи». Даже если у Вас нет никакой подготовки — действуйте. Надо использовать любой шанс.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!

Группа патрульной службы номер 6 в Рубцовске

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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