ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Вниманию граждан! Доступна круглосуточная связь с СК России сразу по нескольким электронным каналам связи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации обращает внимание!

Для граждан доступна круглосуточная связь с СК России сразу по нескольким электронным каналам связи:

ГОРНЯК22 14.08.2021 Многоканальная телефонная линия: 8-800-100-12-60.

В зависимости от темы вопроса, на звонки отвечают операторы линий:
ГОРНЯК22 14.08.2021 «Ребёнок в опасности»;
ГОРНЯК22 14.08.2021 «Телефон доверия»;
ГОРНЯК22 14.08.2021 «Остановим коррупцию»;
ГОРНЯК22 14.08.2021 «Давление на бизнес»;
ГОРНЯК22 14.08.2021 «Справочная информация».

ГОРНЯК22 14.08.2021В СК России также можно обратиться через социальные сети:

ГОРНЯК22 14.08.2021 в «Instagram» — @infocentrskrf;

ГОРНЯК22 14.08.2021 во «Вконтакте» — «Приемная Председателя СК России», «Информационный центр СК России»

ГОРНЯК22 14.08.2021 в «Одноклассниках», «Facebook» — «Информационный центр СК России».

Если вы считаете, что в отношении вас или других граждан совершено преступление – свяжитесь с нами. Управление информации (Информационный центр) обеспечивает непрерывную связь Следственного комитета с гражданами.

«Вами должен быть услышан каждый обратившийся человек», — напутствовал Председатель СК России Александр Бастрыкин, формируя коллектив нового подразделения.

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ГОРНЯК22 14.08.2021

Горняк22: Павловским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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