Горняк22: Вниманию граждан! Доступна круглосуточная связь с СК России сразу по нескольким электронным каналам связи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации обращает внимание!

Для граждан доступна круглосуточная связь с СК России сразу по нескольким электронным каналам связи:

Многоканальная телефонная линия: 8-800-100-12-60.

В зависимости от темы вопроса, на звонки отвечают операторы линий:

«Ребёнок в опасности»;

«Телефон доверия»;

«Остановим коррупцию»;

«Давление на бизнес»;

«Справочная информация».

В СК России также можно обратиться через социальные сети:

в «Instagram» — @infocentrskrf;

во «Вконтакте» — «Приемная Председателя СК России», «Информационный центр СК России»

в «Одноклассниках», «Facebook» — «Информационный центр СК России».

Если вы считаете, что в отношении вас или других граждан совершено преступление – свяжитесь с нами. Управление информации (Информационный центр) обеспечивает непрерывную связь Следственного комитета с гражданами.

«Вами должен быть услышан каждый обратившийся человек», — напутствовал Председатель СК России Александр Бастрыкин, формируя коллектив нового подразделения.

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