Горняк22: Вниманию граждан! Доступна круглосуточная связь с СК России сразу по нескольким электронным каналам связи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации обращает внимание!
Для граждан доступна круглосуточная связь с СК России сразу по нескольким электронным каналам связи:
Многоканальная телефонная линия: 8-800-100-12-60.
В зависимости от темы вопроса, на звонки отвечают операторы линий:
«Ребёнок в опасности»;
«Телефон доверия»;
«Остановим коррупцию»;
«Давление на бизнес»;
«Справочная информация».
В СК России также можно обратиться через социальные сети:
в «Instagram» — @infocentrskrf;
во «Вконтакте» — «Приемная Председателя СК России», «Информационный центр СК России»
в «Одноклассниках», «Facebook» — «Информационный центр СК России».
Если вы считаете, что в отношении вас или других граждан совершено преступление – свяжитесь с нами. Управление информации (Информационный центр) обеспечивает непрерывную связь Следственного комитета с гражданами.
«Вами должен быть услышан каждый обратившийся человек», — напутствовал Председатель СК России Александр Бастрыкин, формируя коллектив нового подразделения.