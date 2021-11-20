ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Внимание! Телефонные мошенники — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

В социальных сетях и СМИ регулярно появляются сообщения о работе телефонных мошенников. Злоумышленники становятся изощреннее, используют психологические приемы воздействия, пытаясь завладеть чужими деньгами и квартирами. Каждый может стать жертвой мошеннических схем, независимо от социального статуса и должности.

В числе первых в группе риска — одинокие пожилые люди. Злоумышленники пользуются их доверчивостью и недостаточными познаниями в сфере информационных технологий и банковской деятельности.
Именно с телефонного разговора зачастую начинается мошенническая схема. Мы собрали 10 поводов, когда важно немедленно прервать телефонный разговор с незнакомцем. Расскажите о них старшему поколению: родственникам, знакомым и соседям.

Если вы столкнулись с другими мошенническими схемами, опишите их в комментариях под постом.

Поделитесь этой публикацией у себя на странице с хештегом #положи_трубку, и ваши подписчики тоже будут предупреждены. Распространение информации поможет избежать новых случаев обмана граждан.

Если вы стали жертвой телефонных мошенников, сразу же обратитесь в правоохранительные органы. Также не забудьте передать в банк информацию о номере телефона, с которого поступил звонок злоумышленников, пытавшихся похитить деньги с вашей карты.

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