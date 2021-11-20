ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району признан виновным в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ветеринарно-санитарному эксперту КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично  взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя).

По данным следствия и суда,  в период с 2018 по 2020 год осужденный, получил взятку в размере более 46 тысяч рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью Поспелихинского района. Денежные средства предназначались за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения осмотра животноводческих товаров и транспортных средств используемых для их перевозки.  Денежные средства предприниматель переводил на подконтрольный осужденному банковский счет различными частями.         В ходе следствия ветеринарный эксперт полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафом  в размере 50 тысяч рублей с испытательным сроком 3 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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