Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району признан виновным в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ветеринарно-санитарному эксперту КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя).

По данным следствия и суда, в период с 2018 по 2020 год осужденный, получил взятку в размере более 46 тысяч рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью Поспелихинского района. Денежные средства предназначались за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения осмотра животноводческих товаров и транспортных средств используемых для их перевозки. Денежные средства предприниматель переводил на подконтрольный осужденному банковский счет различными частями. В ходе следствия ветеринарный эксперт полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафом в размере 50 тысяч рублей с испытательным сроком 3 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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