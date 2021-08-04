Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району предстанет перед судом по обвинению в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ветеринарно-санитарного эксперта КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя).

По данным следствия, в период с 2018по 2020 год обвиняемый, получил взятку в размере более 46 тысяч рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью Поспелихинского района. Денежные средства предназначались за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения осмотра животноводческих товаров и транспортных средств используемых для их перевозки. Денежные средства предприниматель переводил на подконтрольный обвиняемого банковский счет различными частями.

В ходе следствия ветеринарный эксперт полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Поспелихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на автомобиль обвиняемого был наложен арест на сумму более семисот тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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