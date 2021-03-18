Горняк22: Весенняя сессия Международной Школы молодых ученых – тюркологов и алтаистов

| 17 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 18 марта в Алтайском государственном университете приступит к работе двухдневная Научно-образовательная сессия Международной Школы молодых ученых – тюркологов и алтаистов.

Международная Школа молодых ученых – тюркологов и алтаистов объявляет о проведении весенней Научно-образовательной сессии и приглашает к участию в качестве слушателей студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 лет, чьи научные интересы связаны с изучением различных аспектов истории и современности тюрко-монгольского мира.

Программа Научно-образовательной сессии включает в себя лекции ведущих экспертов — ученых России, Казахстана и Киргизии, посвященные актуальным вопросам развития тюрко-монгольского мира, археологии тюркского периода, этнографии и истории тюркских народов.

Лекции будут проходить в офлайн и онлайн форматах. Цель Научно-образовательной сессии заключается в расширении доступности гуманитарного знания, усилении и укреплении взаимодействия международного молодежного тюркологического сообщества, популяризации традиционных духовных ценностей народов тюрко-монгольского мира, повышении профессионального уровня молодых ученых – тюркологов и алтаистов России и государств Центральной Азии.

В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», Ассоциация азиатских университетов и Алтайский государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника.

Напомним, что с 29 по 30 октября 2020 г. на базе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» и Алтайского государственного университета проходил I Международный научный молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая», результатом работы которого стало создание Международной Школы молодых ученых – тюркологов и алтаистов. В современных условиях широкая доступность знаний представляется весьма актуальной. Возможность познакомиться с современными научными идеями и теориями, научными открытиями и достижениями ведущих российских и зарубежных специалистов является важным фактором дальнейшего роста молодых ученых.

В связи с этим, Международная Школа молодых ученых – тюркологов и алтаистов приняла решение о проведении цикла научно-образовательных сессий (2 сессии в год). Участниками первой осенней сессии 2020 года стали более 70 молодых ученых – тюркологов России и стран Центральной Азии. Экспертами Первой научно-образовательной сессии выступили российские ученые: Д.В. Васильев, д-р ист. наук, профессор Московского городского педагогического университета; Ю.А. Лысенко, д-р ист. наук, профессор Алтайского государственного университета; Н.Н. Серегин, д-р ист. наук, доцент Алтайского государственного университета; Н.А. Тадина, канд. ист. наук, доцент Горно-Алтайского государственного университета; Л.И. Шерстова, д-р ист. наук, профессор Томского государственного университета; а также ведущие зарубежные исследователи – тюркологи: Т.З. Кайыркен, д-р ист. наук, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и О.С. Сапашев, д-р филол. наук, профессор Стамбульского университета.

Остается добавить, что заявку на участие в весенней Научно-образовательной сессии Международной Школы молодых ученых – тюркологов и алтаистов следует направить на электронный адрес Оргкомитета – iva0410@mail.ru в срок до 15 марта 2021 г.

Контактные данные:

Электронный адрес Оргкомитета – iva0410@mail.ru

Телефоны: +7(3852)298157 – Анисимова Инна Владимировна; +7(3852)298157 – Лысенко Юлия Александровна.

Источник: https://www.asu.ru/

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