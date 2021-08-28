Горняк22: Ведущий ветеринарный врач в Усть-Пристанском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ведущего ветеринарного врача КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Пристанскому району». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия).

По данным следствия, с июля 2017 по ноябрь 2020 года обвиняемый получил взятку в размере более 40 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от индивидуального предпринимателя, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на его имущество на сумму более 80 тысяч рублей следователями СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело в утвержденным прокурором Усть-Пристанского района направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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