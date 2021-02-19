Горняк22: В Зональном районе два подростка признаны виновными в совершении преступления имущественного характера - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Горняк22: В Зональном районе два подростка признаны виновными в совершении преступления имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Собранные Троицким межрайонным следственным  отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум  несовершеннолетним жителям Зонального района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного  п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия и суда, вечером в марте 2020 года два несовершеннолетних подростка находились в подъезде многоквартирного жилого дома в одном из сел Зонального района. Обвиняемые, вступив  в предварительный сговор, совершили хищение газовой плиты, находящейся на площадке одного из этажей, причинив ущерб потерпевшему на общую сумму более 3 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде 1 года  лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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