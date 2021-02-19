Горняк22: В Зональном районе два подростка признаны виновными в совершении преступления имущественного характера - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум несовершеннолетним жителям Зонального района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия и суда, вечером в марте 2020 года два несовершеннолетних подростка находились в подъезде многоквартирного жилого дома в одном из сел Зонального района. Обвиняемые, вступив в предварительный сговор, совершили хищение газовой плиты, находящейся на площадке одного из этажей, причинив ущерб потерпевшему на общую сумму более 3 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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