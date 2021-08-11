Горняк22: В Змеиногорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели работника шахты — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Змеиногоским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, днем 09 августа 2021 года при осуществлении работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы. В результате травмирования 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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