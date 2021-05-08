Горняк22: В Змеиногорске следователи СК поздравили ветерана войны, участника освобождения Харбина Кривошеева Фёдора Ильича с Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сотрудники Змеиногорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили участника Великой Отечественной войны 94-летнего Кривошеева Фёдора Ильича.

В 17-летнем возрасте Фёдор Ильич был призван в ряды Советской Армии. В 1944 году его отправили в учебный полк в Красноярск, а затем в артиллерийский полк города Уссурийск. Ветеран участвовал в освобождении города Харбин от японских захватчиков. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. После войны 40 лет проработал в исправительной колонии города Змеиногорска.

Следователи поздравили ветерана с наступающим праздником, выразив благодарность за победу и пожелав крепкого здоровья и бодрости духа.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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