ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Змеиногорске следователи СК поздравили ветерана войны, участника освобождения Харбина Кривошеева Фёдора Ильича с Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Сотрудники Змеиногорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили участника Великой Отечественной войны 94-летнего Кривошеева Фёдора Ильича.

В 17-летнем возрасте Фёдор Ильич был призван в ряды Советской Армии. В 1944 году его отправили в учебный полк в Красноярск, а затем в артиллерийский полк города Уссурийск. Ветеран участвовал в освобождении города Харбин от японских захватчиков. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. После войны 40 лет проработал в исправительной колонии города Змеиногорска.

Следователи поздравили ветерана с наступающим праздником, выразив благодарность за победу и пожелав крепкого здоровья и бодрости духа.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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