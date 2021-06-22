Горняк22: В Заринском районе председатель и главный инженер одного из сельскохозяйственных кооперативов предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть четырех работников предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении председателя и главного инженера одного из сельскохозяйственных кооперативов в Заринском районе. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, на председателя и главного инженера кооператива были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда при проведении производственных работ. В феврале 2021 года обвиняемые дали устное указание работникам предприятия на выполнение работ по очистке крыши здания зерносклада от снега. В нарушение нормативных требований работ на высоте, они не обеспечили соответствующих условий труда своим работникам. При этом они знали, что подчиненные выполняют работу, не обусловленную их обязанностями, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности.

Вследствие чего при производстве работ по очистке крыши здания произошел неконтролируемый сход снежной массы с поверхности покатой кровли зерносклада и четверо работников предприятия упали с крыши, и были придавлены снежной массой. От полученных телесных повреждений сотрудники СПК скончались на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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