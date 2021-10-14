Горняк22: В Заринском районе пенсионерка предстала перед судом по обвинению в убийстве односельчанки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летней жительницы станции Аламбай Заринского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемая пришла в гости к односельчанке, у которой иногда подрабатывала. Женщины до вечера распивали спиртное, после чего поссорились. В ходе конфликта гостья подошла к 65-летней хозяйке и нанесла несколько телесных повреждений, а затем задушила и легла спать. Утром она, забрав бутылку со спиртным, покинув место происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала, утверждая, что когда уходила из дома, односельчанка была жива. Пенсионерка характеризуется отрицательно – злоупотребляет спиртным и ведет асоциальный образ жизни. Несмотря на непризнание вины, следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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