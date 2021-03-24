Горняк22: В Залесовском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34 – летней жительницы Залесовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 31 декабря 2020 года потерпевший совместно со своей сожительницей находились у знакомых в одном из сел Залесовского района, где встречали новый год. В ходе мероприятия мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стали конфликтовать по незначительному поводу. Пытаясь их успокоить, хозяйка дома нанесла гостю ножевое ранение в спину. От полученных телесных повреждений 34-летний потерпевший через несколько часов в медицинском учреждении.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Залесовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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