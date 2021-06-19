Горняк22: В ВОЗ предложили запретить женщинам употреблять алкогольные напитки » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили запретить женщинам детородного возраста и непосредственно в период вынашивания ребенка, употреблять алкогольные напитки.

Данное предложение внесено в проект глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022−2030.

В частности, в документе сказано, что все страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкоголя, но особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Дело в том, что употребление подобных напитков до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у плода различных заболеваний и нарушений. Кроме того, в будущем у него могут появиться проблемы с социальным поведением и способностью к обучению, подчеркнули в ВОЗ.

Также авторы предложения уверены, что спиртное может вызвать негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Помимо прочего, в ВОЗ добавили, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.

Фото из открытых источников.

Автор: vizitka77

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