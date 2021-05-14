Горняк22: В Волчихинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на лесозаготовках — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в апреле 2021 года на участке местности в лесничестве Волчихинского района сотрудники одного из обществ с ограниченной ответственностью занимались заготовкой леса. В нарушение правил безопасности и инструкции по охране труда, вальщик леса, не убедившись, что его помощник отсутствует в опасной зоне, осуществил валку дерева. Упавшее дерево зацепило работника, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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