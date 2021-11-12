Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя в Волчихинском районе, занимающегося лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, на обвиняемого, который являлся индивидуальным предпринимателем, занимающимся лесозаготовительной деятельностью, были возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда при проведении лесохозяйственных работ. В июле 2021 года обвиняемый дал указание работнику выполнять работы по валке леса на территории лесничества в Волчихинском районе. В нарушение нормативных требований он не обеспечил работника техническими средствами и приспособлениями для безопасного снятия зависшего дерева. При этом он знал, что работник не имеет соответствующей квалификации и не прошел требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности.

В результате на работника выполнявшего работы по валке леса упало ранее им спиленное и зависшее дерево. Травмы, полученные потерпевшим, повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни мужчины.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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