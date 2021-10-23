ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Горняк22: В Волчихинском районе бывший председатель общественной организации предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Рубцовским межрайонным следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего председателя общественной организации в Волчихинском районе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, с октября 2019 по июль 2020 года бывший председатель общественной организации с использованием своего служебного положения неоднократно предоставлял в бухгалтерию общества, фиктивно оформленные отчетные документы в подтверждение авансового отчета, указав в них несоответствующие реальному пробегу сведения об израсходованном бензине. Полученные денежные средства, принадлежащие некоммерческой организации, он обращал в свою пользу.

Указанными противоправными действиями общественной организации был причинен имущественный ущерб в сумме более 80 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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