Горняк22: В вечерних школах при учреждениях УИС Алтайского края начался новый учебный год » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. К обучению приступили 865 осужденных. В колониях и следственных изоляторах региона прошли мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

В барнаульском филиале вечерней (сменной) общеобразовательной школы номер 2 при ЛИУ-1 «Урок знаний» был посвящен Году науки и технологий в России. Его ключевой темой стала наука — генетика. Осужденных познакомили с истоками и основоположниками генетики. В рамках занятия разыграли миниатюру «Школа аборигенов». Главными действующими персонажами стали коренные жители далекого острова, которые подверглись страшной эпидемии. А выручать их пришлось одному из учителей, объясняя принципы безопасности и бытовой грамотности.

Для учащихся ИК-3 «Урок знаний» тоже был посвящен Году науки и технологий. С использованием мультимедийной презентации осужденным рассказали о великих русских ученых и изобретателях разных лет. Затем, для учеников провели тематическую викторину. Отличившиеся получили памятные призы — канцелярские принадлежности.

В СИЗО-2 осужденные из отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения ко Дню знаний подготовили плакаты на тему «Год науки и технологий. Генетика и качества жизни». Кроме того, клирик храма Казанской иконы Божией Матери, помощник благочинного города Бийска по тюремному служению, иерей Димитрий Камбалин провел с осужденными беседу «Учение — свет».

Как отмечают педагоги, все мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, прошли на высоком воспитательном, познавательном и эмоциональном уровне.

Отметим, что согласно законодательству, все осужденные в возрасте до 30 лет обязаны получить среднее образование в местах лишения свободы. Все, кто старше, тоже могут окончить школу, но уже по своему желанию. После завершения обучения им вручается аттестат. Важно отметить, что перед началом учебного года во всех учебных помещениях, в которых будут проходить занятия, были проведены комплексные проверки. Комиссия признала готовность всех учебных помещений, их соответствие установленным нормам.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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