Горняк22: В Усть-Пристанском районе местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего по неосторожности ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 59-летнюю мать. Он нанес женщине более 40 ударов по телу и голове, в том числе, поленом. От полученных травм потерпевшая скончалась. Мотивом совершения преступления стала личная неприязнь сына к матери – она требовала постоянного ухода и ничего не делала по хозяйству, что раздражало мужчину.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Следователями СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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