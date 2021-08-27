Горняк22: В Угловском районе несовершеннолетняя подозревается в краже денежных средств у односельчанки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней жительницы Угловского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище потерпевшего).

По данным следствия, в одном из сел Угловского района подозреваемая с мая по июль 2021 года тайно проникала в дом к односельчанке и совершала хищение денежных средств. Девушка знала где находятся ключи от жилища, открывала ими входную дверь, когда хозяйки не было дома и забирала часть денег, принадлежащих потерпевшей. Заметив, исчезновение денежных средств, женщина установила камеру видеонаблюдения, что позволило узнать, каким образом происходит кража. В общей сложности подозреваемой удалось похитить более 63 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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