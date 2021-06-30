Горняк22: В УФСИН России по Алтайскому краю завершена посевная кампания » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Общая посевная площадь в этом году составила более 630 гектаров. Из них посевная площадь гречихи – 227 гектаров, подсолнечник – 390 гектаров, овощи — 16 гектаров. Кроме того, дополнительно задействовано около 900 гектаров под сенокосы и пары, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Условия для сева в этом году были благоприятными. Отсутствие дождей положительно отразилось на темпе посевной кампании.

В посевной кампании под руководством специалистов-аграриев были заняты осужденные из трех колоний. Это исправительная колония №3, расположенная в городе Барнауле, исправительная колония №5 в городе Рубцовске и колония-поселение №7, расположенная в районном центре Шипуново.

В 2021 году планируется увеличить объем урожая по отношению к прошлому году. В течение лета на сельскохозяйственных площадях будет проводиться полив, прополка и обработка посевов от сорняков и насекомых. Выращенный урожай в дальнейшем будет использован для питания осужденных, а также для обеспечения внутрисистемных нужд.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

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