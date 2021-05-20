Горняк22: В УФСИН России по Алтайскому краю прошел второй этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула по охране объектов ФСИН

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19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Программа смотра-конкурса предусматривала проверку знаний, умений и навыков сотрудников по строевой, физической, огневой и специальной подготовки.

По результатам двухдневных состязаний по основным видам служебно-боевой подготовки первое место с результатом 104,4 балла завоевал начальник караула СИЗО-2 старший лейтенант внутренней службы Александр Зирюкин. Призерами стали также начальник караула ИК-4 капитан внутренней службы Сергей Костюк, занявший второе место, и начальник караула ЛИУ-8 младший лейтенант внутренней службы Андрей Бутаков, показавший третий результат.

Заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Константин Теске во время вручения победителям кубков и дипломов отметил, что все участники второго этапа смотра-конкурса показали хорошие знания и доказали высокий профессионализм.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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